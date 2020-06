Nessa quarta-feira (10), a Fundação Clóvis Salgado (FCS) renovou sua identidade visual, com a utilização de uma nova marca, criada pela Greco Design e inspirada na fachada do prédio do Palácio das Artes. A ação faz parte da celebração dos 50 anos da instituição.

A logomarca possui ainda uma versão com o número ‘50’, compondo as assinaturas da FCS e do Palácio, que, em 2021, também chegará a seu cinquentenário.

Por conta do isolamento social, em função do novo coronavírus, a comemoração das cinco décadas da Fundação será feita por meio de postagens em seu site oficial e suas redes sociais. Artistas e autoridades enviarão congratulações à FCS.

A instituição foi criada em 10 de junho de 1970, na época chamada de Fundação Palácio das Artes. Em 1978, o nome mudou para Fundação Clóvis Salgado, em homenagem a um de seus maiores incentivadores.