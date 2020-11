A Fundação de Educação Artística (FEA) realiza, a partir deste domingo (8), a "Semana de Música de Câmara" em formato on-line. A abertura terá, às 19h, a transmissão, gratuita, de vídeo-concerto que irá ao ar pelo Youtube oficial da Fundação.

O evento que ocorreu semestralmente de forma presencial desde a sua criação, não pôde acontecer assim em março de 2020, devido à pandemia do Coronavírus. Por isso estão sendo realizadas duas edições simultaneamente.

Em seu formato virtual, a programação atinge os dois eixos principais do projeto: o de formação, com masterclasses para instrumentos e grupos de câmara (vagas já preenchidas) e live (mesa redonda); e o de difusão cultural, constando de video-concertos e uma série de de podcasts que irá se valer do grande acervo de música latino-americana contemporânea extraído do repertório gravado durante o 4º Encontro de Compositores e Intérpretes Latino-Americano, realizado em Belo Horizonte, em 2002.