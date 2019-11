Gal Costa será a atração principal do MECABrumadinho, evento sem fins lucrativos que será realizado no dia 27 de dezembro, com ingressos a R$ 5 para moradores da cidade impactada pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão. Para público de outros municípios, a entrada tem custo a partir de R$ 45.

O evento será uma oportunidade para conferir o novo show de Gal, baseado no DVD "A Pele do Futuro", em que a cantora baiana interpreta composições de diferentes gerações, como Gilberto Gil e Marília Mendonça, além de apresentar clássicos de seus 53 anos de carreira.

Na programação do evento, que será realizado no Estádio do Brumadinho Futebol Clube, a partir das 19h, também estão Reibatuque e Bloco Swing Safado.

O festival

Desenvolvido pelo projeto MECA, que realiza festivais em espaços diferenciados pelo Brasil – inclusive no Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho –, o MECABrumadinho é uma das ações relativas ao Fundo Filantrópico PróBrumadinho. O projeto visa financiar projetos de impacto positivo na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os ingressos podem ser adquiridos em www.mecabrumadinho.com.

A população de Brumadinho sofreu um grande impacto após o rompimento da barragem B1 da Mina do Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro. Foram identificados 256 mortos e outras 14 pessoas estão desaparecidas.