O filme "Éramos Bando", com atores do Grupo Galpão, é a atração desta semana do Circuito em Casa, ação especial em formato digital que será transmitida de quinta-feira (4) a domingo (7), sempre às 20h, no canal da Fundação Municipal de Cultura no Youtube e nas redes sociais.

O documentário, dirigido por Marcelo Castro, Pablo Lobato e Vinícius Souza, é resultado do encontro dos atores e atrizes do Galpão - um dos principais grupos de teatro do país - no ambiente virtual após a paralisação dos ensaios em meio ao distanciamento social.

O Circuito em Casa também exibirá os curtas do projeto Cine Cipó e Terça da Dança, apresentações em homenagem aos 50 anos do Grupo Giramundo e narração do livro “Vó Maria vai ao Rio”, de Ana Paula Rodrigues.

Clique aqui e confira a programação completa.