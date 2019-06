A HBO anunciou nesta segunda-feira (3), uma coleção especial com episódios de Game of Thrones comentados pelos criadores David Benioff e D.B. Weiss. A coleção contempla todas as temporadas e será lançada semanalmente, todas as sextas-feiras, na plataforma HBO GO.



Os conteúdos especiais da primeira temporada já estão disponíveis na plataforma. Na lista, estão vídeos em que atores descrevem seus personagens e um resumo dos episódios que foram ao ar em 2011.



Game of Thrones chegou ao fim no dia 19 de maio, com o episódio O Trono de Ferro, batendo recorde de audiência na HBO. Só nas plataformas do canal, o último capítulo da história foi assistido por 19 milhões de pessoas. Os números divulgados englobam apenas o público dos Estados Unidos.