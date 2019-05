George R. R. Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, coletânea de livros que deu origem a Game of Thrones, publicou um texto em seu blog pessoal falando sobre o fim da série, que teve o último episódio de sua última temporada exibido pela HBO no último domingo (19).



"A última noite, o último episódio. Após oito temporadas épicas, a série Game of Thrones da HBO chegou a um fim. É difícil acreditar que acabou, para falar a verdade. Os anos se passaram num piscar de olhos", começou o autor.



Ele relembrou a primeira reunião feita para tratar sobre a produção da série, com David Benioff, D. B. Weiss e seu empresário, Vince Gerardis: "eu não tinha ideia de que naquela tarde eu estava para embarcar em uma jornada que iria mudar a minha vida."



George R. R. Martin também fez agradecimentos ao elenco, à produção e à equipe envolvida em Game of Thrones, antes de falar sobre o assunto que desperta a curiosidade de muitos fãs: os livros da saga As Crônicas de Gelo e Fogo terão o mesmo fim que a série Game of Thrones?



"Como tudo vai acabar? Ouço as pessoas perguntando. O mesmo fim que a série? Diferente? Bem... Sim. E não. E sim. E não. E sim. E não. E sim", escreveu, causando certo mistério.



Em seguida, continuou: "Eu estou trabalhando em um meio muito diferente de David e Dan, nunca se esqueçam. Eles tinham seis horas para esta última temporada. Eu espero que os meus últimos dois livros preencham 3 mil páginas manuscritas antes que eu acabe. E se mais páginas e capítulos e cenas forem necessárias, eu irei adicioná-las."



George R. R. Martin ainda citou exemplos de mudanças entre As Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones: "Existem personagens que nunca foram para as telas, e outros que morreram na série, mas permanecem vivos nos livros."



"Livro ou série, qual será o final 'real'? É uma pergunta estúpida. [...] Que tal o seguinte? Eu vou escrever. Vocês vão ler. Então todos podem tirar suas próprias conclusões e debater sobre elas na internet", encerra o autor.