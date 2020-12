O músico Telo Borges realiza, às 19h deste domingo (27), um show gratuito, ao vivo e on-line com convidados para comemorar os cinco anos do Bar do Museu Clube da Esquina e, claro, os 123 de Belo Horizonte, celebrados no último dia 12 deste mês.

A proposta da apresentação de Telo é também falar de um amor que transcende todas as circunstâncias e se impõe pela fé, após um ano de grandes adversidades.

No repertório estão confirmadas canções inéditas e recentes como "Quarentena", além de sucessos da carreira de Telo, como "Vento de maio" e "Tristesse", essa última em parceria com Milton Nascimento - canção vencedora do Grammy Latino.



A apresentação "No Palco do Clube - Nesse clube a gente se vê" terá convidados especiais, como o filho de Telo, Fredy Borges; e o amigo e compositor, Léo Lima.

A live show acontece no próximo domingo (27/12), às 19h, com acesso gratuito pelo canal no Youtube do bar, pelo link youtube.com/bardomuseuclubedaesquina.



Telo Borges

Cantor e instrumentista, Telo Borges teve o primeiro contato com a música por meio dos irmãos, Marilton e Lô Borges.

Natural de Belo Horizonte, com 13 anos, começou a estudar piano e aos 14 compôs "Voa Bicho". Participou da gravação do disco "Milagre dos Peixes" e compôs "Vento de maio", gravada por Lô Borges e Elis Regina.

Integrou a banda de Beto Guedes e, em 2003, recebeu o Grammy Latino por "Tristesse", parceria com Milton Nascimento.