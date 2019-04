Gosta de feira de artesanato? De música? De Teatro? De cinema? De comida gostosa? De esportes? Não importa, você certamente vai encontrar um programa gratuito que se encaixa perfeitamente à sua preferência neste fim de semana. Belo Horizonte está cheia de eventos interessantes, como o Minas ao Luar, a Feirinha Aproxima, o Domingo no Campus da UFMG e o Festival de Bolhas Gigantes. E o Espaço do Conhecimento volta a realizar a observação do céu à noite.

Veja os principais destaques do fim de semana e programe-se:

SEXTA (5)

Shopping abriga Academia do Skate

Até o dia 19 de maio, o o Shopping Cidade recebe o projeto Academia do Skate, que apresenta aulas e palestras gratuitas sobre o esporte. A Academia do Skate conta com uma mini rampa de madeira, que permite mesclar duas das mais populares modalidades do skate: street e vertical. Instrutores capacitados ficam à disposição dos jovens de 2 a 17 anos de idade que queiram aprender ou aprimorar no esporte.

Onde: Piso G5 do Shopping Cidade (rua dos Tupis, 337, Centro)

Quando: terça a sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 10h às 16h

Minas ao Luar no Barro Preto

O Barro Preto Fashion Day, evento produzido por um dos mais importantes polos de moda mineira, localizado na capital, terá atrações musicais este ano. A Orquestra de Câmara Sesc abre o evento às 13h. E o encerramento será às 20h com Minas ao Luar, do Sesc, com a Banda Conexsom Brasil e a cantora Giselle Couto.

Onde: Rua Mato Grosso (no quarteirão entre a Avenida Augusto de Lima e a Rua dos Guajajaras)

Quando: sexta, às 13h e às 20h

Columbine é tema de debate

A sessão Cinema e Psicanálise desta sexta exibe o filme “Elefante” (2003), obra de Gus Van Sant que venceu a Palma de Ouro e rendeu ao americano o prêmio de Melhor Diretor em Cannes. A sessão será comentada pela psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, Maria Rita Guimarães. A obra traz uma visão sobre o massacre de Columbine, nos EUA, em 1999.

Onde: Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1.537)

Quando: sexta, às 19h30

Show de rock na calçada

A banda Inyon se apresenta nesta sexta-feira no projeto “Na Calçada”, promovido pela loja de instrumentos musicais A Serenata. Formado por alunos do Núcleo de Educação Musical Villa-Lobos, o grupo leva para o palco músicas de bandas do cenário pop nacional e internacional como Skank e Queen.

Onde: A Serenata (av. Getúlio Vargas, 691, Savassi)

Quando: sexta, às 17h30

Histórias de cinemas na telona

O Museu de Imagem e Som (MIS) Cine Santa Tereza recebe, até domingo, a Mostra Cinemas do Brasil que vai apresentar 23 curtas-metragens e um longa, todos documentais. As produções descrevem as trajetórias de diversas salas de cinema no país que vieram seu auge na metade do século 20 e começaram a declinar vertiginosamente a partir da década de 1980. A programação pretende discutir a situação atual desses espaços, muitos deles monumentos arquitetônicos.

Onde: Cine Santa Tereza (Praça Duque de Caxias)

Quando: até domingo

Arte e cultura em Congonhas

Localizado na MG-030, a cerca de 80 quilômetros de Belo Horizonte, Lobo Leite é distrito de Congonhas e está recebendo o 1º Festival de Arte e Cultura do Alto Paraopeba (Facap). A programação conta com de apresentações artísticas, shows musicais, exposições, encontros literários, mesas redondas, teatro, encontro de folia de reis e oficinas de culinária e artesanato. A programação completa está disponível no site http://facap.cng.ifmg.edu.br.

Onde: Distrito de Lobo Leite, Congonhas

Quando: até domingo

SÁBADO (6)

Aproxima vai ao DimondMall

A Feirinha Aproxima de Outono leva as delícias de Minas Gerais para o DiamondMall. Essa edição contará com alguns expositores inéditos, incluindo pequenos produtores de Brumadinho e do distrito de Macacos, em Nova Lima, impactados por recentes problemas com barragens de rejeitos de mineração, além de associações que apoiam ações sociais e de sustentabilidade e a Villa Kids, com atividades variadas para as crianças.

Onde: Piso G4 do Diamond Mall (av. Olegário Maciel, 1600)

Quando: sábado, das 10h às 17h

Profissionais promovem saúde no Santa Lúcia

Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, profissionais da área promovem o evento “Saúde Integral: juntos para cuidar de você”. No local do evento será montada uma estrutura de tendas para realização de atividades com e para a população. Serão atendimentos e rodas de conversa para conscientizar as quem por lá passar da importância de ter saúde e de como ter acesso a ela é um direito de todas as pessoas. Promovem a ação os conselhos regionais de Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Nutricionistas, Psicologia e Serviço Social, além do Procon-MG.

Onde: Parque Jornalista Eduardo Couri (barragem Santa Lúcia)

Quando: sábado, das 9h às 14h

Museu retoma observação do céu

A observação do céu noturno por meio de telescópios está de volta à programação dos sábados no Espaço do Conhecimento UFMG. A atividade é uma das mais procuradas pelos visitantes, que poderão ver planetas, estrelas e vários outros astros que povoam nosso universo a partir deste sábado, das 19h às 21h. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar uma senha na recepção do museu. São 120 senhas.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700)

Quando: sábado, das 19h às 21h

Mulheres realizam feira de moda e arte

O espaço cultural Galpão Paraíso recebe a 7ª edição da Feira Chica – Todas Elas Juntas. O objetivo do evento, que contará com quase 20 expositoras de moda, arte, decoração e gastronomia, é impulsionar o mercado local produzido por mulheres e propor que as produtoras possam difundir suas experiências e compartilhar opiniões sobre o mercado. Marcas como Hey Cute Store, 2k Vintage, Tua Essence, Boo, Veludo Urbano e Paradoxa fazem parte do casting.

Onde: Galpão Paraíso (rua Cachoeira Dourada, 44, Paraíso)

Quando: sábado, das 11h às 19h

Multiartista lança livro e realiza show na Serra

O multiartista Marquim D'Morais lança o livro de poemas "Os favela também ama!" e realiza um pocket show no Aglomerado da Serra. Participação de Shelby Ouattara, uma cantora belga que decidiu aprender português para compor e cantar no idioma.

Onde: Espaço Collab Favela (rua Sacramento, 755, Serra)

Quando: sábado, às 17h

História de Páscoa para as crianças

Unindo diferentes linguagens artísticas, num misto de música, histórias e brincadeiras, o grupo Quintal da Guegué vai apresentar o espetáculo infantil interativo “A Cenoura Gigante” no Power Shopping Centerminas. O evento terá ainda oficina de pintura facial e um circuito interativo de Caça aos Ovos.

Onde: Centerminas (av. Pastor Anselmo Silvestre, 1495 , União)

Quando: sábado, das 10h às 14h

Arte e troca de mudas no CCBB

A exposição “Raiz – Weiwei” fica em cartaz até o dia 15 e o público pode contar com oficinas que interagem com seu conteúdo. Neste fim de semana, crianças e adultos serão convidados a participarem de rodas de plantio de espécies típicas de jardim, como girassóis e amor perfeito. O público poderá trazer suas próprias mudinhas para as trocas.

Onde: CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450)

Quando: sábado e domingo, das 10h às 12h e das 14h às 16h

DOMINGO (7)

Praça do Papa recebe Festival de Bolhas

O Festival de Bolhas Gigantes BH convida crianças e adultos a brincar na Praça do Papa neste domingo. Baldes com a “poção mágica” serão espalhados pela praça para que todo mundo possa brincar com bolhas de sabão. Você pode comprar ou aprender a fazer o brinquedo no local, levando palito de churrasco, cordão ou barbante (14, 16 fios) e tesoura para a oficina, realizada às 16h30.

Onde: Praça do Papa, Mangabeiras

Quando: domingo, das 14h às 18h

Crianças aprendem jogos teatrais

As crianças vão deixar a timidez de lado e liberar a imaginação na oficina Jogos Teatrais, que tem duração de uma hora e meia e classificação etária de 5 anos. O número de vagas é limitado a 15 pessoas. Para participar, é necessário retirar uma senha na recepção do museu.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700)

Quando: domingo, às 15h

UFMG oferece várias atividades à comunidade

Oficinas de tricô, origami, crochê e tear de pregos, piquenique, shows musicais gratuitos, aula de ioga, feira agroecológica e atividades com água para crianças autistas são algumas das atrações da 15ª edição do Domingo no Campus, realizado em vários pontos do campus UFMG Pampulha. Entre os destaques estão show de Lorena Werneck na Praça de Serviços e da charanga da Faculdade de Ciências Econômicas (Face) na Reitoria.

Onde: Campus Pampulha da UFMG (av. Antonio Carlos)

Quando: domingo, das 8h às 12h

Música variada na Feira do Mineirinho

A Feira de Artesanato do Mineirinho recebe, neste domingo, as apresentações da banda de pagode Diga Lá e do cantor e compositor Rafael Guinó, vocalista da Bartucada de Diamantina.

Onde: Mineirinho (avenida Antônio Abrahão Caram, 1000, São José, Pampulha)

Quando: domingo, às 12h

Mestre Conga recebe convidados

História viva do samba e do carnaval em Belo Horizonte, o músico e compositor José Luiz Lourenço, mais conhecido como Mestre Conga, celebra 70 anos de carreira com o show "Samba de Mestre". Os artistas convidados são Lucinha Bosco, importante nome da velha guarda do samba, e o grupo Conversamba, coletivo formado por nomes importantes do samba em BH, entre eles Mestre Lagoinha, Ronaldo Coisa Nossa, Dona Yolanda e o próprio Mestre Conga.

Onde: Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira (Av. Pres. Antônio Carlos, 821, São Cristóvão)

Quando: domingo, às 15h

Feira reúne dezenas de brechós

O BreShop - Feira de brechós e bazares estará em Contagem neste fim de semana. São mais de 50 expositores com peças que variam entre R$ 5 e R$ 40. Haverá espaço gastronômico e para crianças.

Onde: Espaço Multispace (rua Andrômeda, 367, Jardim Riacho das Pedras, Contagem)

Quando: domingo, às 10h

Tradicional feira japonesa no Cachoeirinha

O Festival de Comida Típica Japonesa chega à sua 22ª edição neste fim de semana. Além das delícias da culinária típica japonesa, o evento contará com apresentações de odori, taiko, karaokê, oficinas de origami e ikebana, Lolita e Cosplay. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Onde: Dom Lourenço de Almeida, 535, Nova Cachoeirinha

Quando: domingo, das 10h às 17h

Skate e tenda de spa na Savassi

No BH é da Gente deste domingo, uma oficina de skate será oferecida ao público pela associação União dos Skatistas de Minas Gerais, com o objetivo de promover e divulgar o esporte como ferramenta benéfica à saúde física e mental. Haverá também uma tenda de spa com atendimentos gratuitos individuais de quick massage e massagem nos pés. O projeto também vai oferecer espaço para a prática de tênis de mesa, escalada, peteca, xadrez, dama, futebol de prego e cama elástica.

Onde: Encontro das avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo

Quando: domingo, das 8h às 12h

Bruxas em contações de histórias

O projeto "Era Uma Vez" deste domingo traz a história "Strega Nona", conto popular de origem italiana que acompanha a trajetória de uma senhora idosa famosa em sua cidade pelo seu conhecimento medicinal das plantas que acaba com problemas quando uma criança resolve mexer em seu caldeirão. A contadora Daniela Oliveira lembra ainda a história "A Bruxa Arreganhadentes".

Onde: Piso 2 do Minas Shopping (av. Cristiano Machado, 4000)

Quando: domingo, às 14h