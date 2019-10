Já sabe como vai curtir o descanso no fim de semana? Se ainda não montou o seu roteiro, dá uma olhada nessa lista de atrações gratuitas do fim de semana em Belo Horizonte e cidades próximas. Há opções para todos os gostos: Oktoberfest, Projeto Fartura, Festival Sabiá, Feirinha Aproxima e muitas atividades para crianças.



Confira os destaques gratuitos do fim de semana e programe-se:



SEXTA (4)



Filme de Tarkovsky é analisado por psicanalista

O Cine Humberto Mauro retoma nesta sexta-feira a tradicional mostra Cinema e Psicanálise, exibindo o clássico longa-metragem “O Espelho” (1975), de Andrei Tarkovsky. Após a exibição do filme, Cristina Nogueira, psicanalista da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, comentará o longa. A narrativa de O Espelho conta a história de Alexei, um homem na casa dos 40 anos de idade que está prestes a morrer. O personagem inicia um processo de rememoração do passado, dos tempos de calmaria e de guerra.

Onde: Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1537)

Quando: sexta, às 19h30



SÁBADO (5)



Projeto Fartura traz aulas interativas e shows

Neste fim de semana, o Projeto Fartura – Comidas do Brasil volta a apresentar delícias gastronômicas aos belo-horizontinos. Na programação do evento, estão aulas interativas com chefs renomados e receitas para o público, shows e apresentações cênicas. Retirada de convites aqui. Pede-se a doação de alimentos não perecíveis.

Onde: Rua Tenente Brito Melo (Barro Preto)

Quando: sábado e domingo, das 12h às 20h



Festival promove atividades para público 60+

A Praça Floriano Peixoto recebe, sábado e domingo, o Festival Sabiá – Vivências da Maturidade, que traz uma série de atividades voltadas para um público com mais de 60 anos. Além dos shows de Dona Jandira, Toca de Tatu, Carol Serdeira, Di Souza e Sergio Pererê, o evento conta com diversas oficinas, como "Fotografia com Smartphones", com a jornalista Luh Pantoja, e "Danças Urbanas para a Maturidade", com o bailarino Alexandre Mayrink.

Onde: Praça Floriano Peixoto (Santa Efigênia)

Quando: sábado e domingo, das 9h às 18h



Feirinha Aproxima vai a Nova Lima

Pela primeira vez, a Feirinha Aproxima realizará uma edição em Nova Lima, dando destaque aos produtores locais da cidade. É o caso, por exemplo, das Quitandeiras de Macacos, grupo criado em 2017 e que mantém a tradição de produzir artesanalmente doces e outras delícias com frutas e ingredientes da região. O evento conta também com espaço kids.

Onde: rua Antigo (também conhecida como Angico), Vale do Sereno, Nova Lima (próximo à Paróquia Bom Jesus do Vale)

Quando: sábado, das 10h às 17h



O Grivo lança disco e plataforma digital

O Grivo faz concerto de lançamento do novo CD "3", resultado da parceria com o artista plástico Roberto Freitas, neste fim de semana. Com repertório que reúne composições de música instrumental, os três artistas apresentam, ao vivo, estudos improvisados que dialogam instrumentos tradicionais, modificados e eletrônicos. Os CDs serão distribuídos gratuitamente no evento que também celebra o lançamento de uma plataforma digital com acervo do grupo.

Onde: Teatro Marília (av. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia)

Quando: sábado, às 20h, e domingo, às 19h



Saúde é foco de evento na Praça da Assembleia

Uma manhã dedicada à saúde, à conscientização e ao lazer. Assim será a segunda edição do Ativitallis, na Praça da Assembleia. A programação estimula a prática de atividades físicas e inclui diferentes modalidades de treinos de caminhada e corrida entre 4km e 6km. O evento conta também com um espaço kids. A tenda da saúde oferece exames de aferição de pressão e circunferência abdominal. Inscrições: abertas até o limite de vagas em vitallis.com.br.

Onde: Praça da Assembleia (Santo Agostinho)

Quando: sábado, das 8h às 11h



Bênção, desfile e feira de animais no museu

O Dia Mundial dos Animais será comemorado pelo sétimo ano consecutivo no Museu de Ciências Naturais PUC Minas. O evento vai contar com bênção dos animais, feira de adoção de cães e gatos, exibição de serpentes, desfile de animais e estandes de lojas pets da região.

Onde: estacionamento do Museu de Ciências Naturais (rua Dom José Gaspar, 290, Coração Eucarístico)

Quando: sábado, das 9h às 13h



Lua é inspiração para várias atividades

Neste sábado é celebrada a Noite Internacional de Observação da Lua. Em BH, o Espaço do Conhecimento UFMG participa da programação com o Karaokê Lunático, uma observação noturna e uma divertida oficina. A maratona de atividades começa às 14h, com a oficina Fases da Lua, que ensina o público a prever a visibilidade do satélite em qualquer dia e horário, além de descobrir quando ele nasce e se põe, entender suas fases e o motivo dos eclipses.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, das 14h às 20h



Oservação da Lua tem momento especial no Espaço do Conhecimento UFMG



Dia das Crianças antecipado na Endossa

A Endossa BH irá promover uma série de atividades em comemoração ao Dia das Crianças. A programação conta com bolha de sabão gigante, pintura facial, guloseimas e muitas oficinas, dedicadas a hortas, reciclados, pipas e bonecas abayomis. Haverá ainda troca de brinquedos.

Onde: Endossa BH (rua Sergipe, 1179, Savassi)

Quando: sábado, das 11h às 16h



Ouro Branco tem maratona de concertos

A Semana da Música de Ouro Branco completa 13 anos em 2019 e dá início a mais um ciclo de apresentações e masterclass. A abertura será no sábado, às 20h, no auditório do Hotel Verdes Mares, que recebe Horizons, resultado do projeto de cooperação entre os cursos de música da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de Münster, na Alemanha. A programação segue até o próximo fim de semana.

Onde: diversos endereços em Ouro Branco

Quando: diversos horários



DOMINGO (6)



Rock e cerveja no Oktoberfest Krug Bier

Comida, música, espaço kids e, obviamente, cervejas estarão presentes na primeira edição da Oktoberfest Krug Bier. Quem comanda o som são o DJ Alex Serra e a banda Velotrol, além de uma atração surpresa. Os ingressos gratuitos devem ser retirados aqui.

Onde: Estacionamento do Porcão (av. Raja Gabaglia 2671, São Bento)

Quando: domingo, das 10h às 20h



Tambor na Praça desembarca em Betim

O projeto Tambor na Praça vai a Betim neste domingo. O artista Di Ferreira irá se juntar aos tambores dos grupos Tambor Mineiro e Bloco Saúde, sob a regência de Maurício Tizumba para fazer uma bela apresentação, com muito ritmo.

Onde: Praça Milton Campos (Centro, Betim)

Quando: domingo, às 11h





Banda San Remo na Feira do Mineirinho

Na Feira de Artesanato do Mineirinho, a banda Diga Lá sobe ao palco mais uma vez para apresentar sucessos do forró e do samba. Em seguida, é a vez da banda de baile San Remo, que leva ao público um repertório bastante eclético, com sucessos de diferentes épocas.

Onde: Mineirinho (avenida Antônio Abrahão Caram, 1000, São José, Pampulha)

Quando: domingo, às 12h



Jazz e Blues em Contagem

O Buena Vista Soul, Jazz & Blues Festival, que estava previsto para ser realizado no fim de semana passado em Contagem, vai ser realizado neste domingo. Na programação musical, estão Thulio Viegas, o One Band Man, Dama-Triz e Danni Rock n'blues. O evento terá espaço kids e feirinha gastronômica. Ingressos devem retirados aqui.

Onde: Direcional Engenharia – Stand Oásis (av. Marechal Castelo Branco, 675, JK, Contagem)

Quando: domingo, das 10h às 18h



Leitura e música em Contagem

Os projetos Concertos Dominicais Peter Lund e Tenda da Leitura desembarcam na PUC Contagem neste fim de semana. A Banda Lira Santa Cecília, de Pará de Minas, apresentará um repertório de clássicos do rock internacional, como Beatles, Elvis Presley, Queen e Led Zeppelin. Já a Tenda da Leitura promove a troca de livros – basta levar um em bom estado.

Onde: Teatro Padre de Man (rua Rio Comprido, 4.580, Cinco. Entrada pelo acesso 7)

Quando: domingo, às 10h



Samba do bem no Redentor

O Redentor recebe no domingo o 'Samba dos Heróis', que terá apresentação do Grupo Orapronois. O evento será uma celebração para encerrar as ações do Movimento We Care, que desde 2013 conscientiza as pessoas a doar sangue. Ao longo do mês de setembro, as instalações do restaurante ganharam adesivos, bolachas e displays de mesa com informações sobre a importância de doar sangue.

Onde: Redentor Savassi (rua Fernandes Tourinho, 500, Savassi)

Quando: domingo, às 16h



Feira de brechós volta à praça do Colégio Arnaldo

A feira de brechós BreShop Arnaldo ganha mais uma edição neste domingo, com mais de 80 expositores e 30 mil produtos à venda. Há opções a partir de R$ 5 e com preço máximo de R$ 59,90. Haverá ainda praça de alimentação e espaço infantil com monitores.

Onde: Rua dos Timbiras 560, Funcionários

Quando: domingo, das 10h às 16h



Dupla conta história de uma onça bem esperta

No projeto "Era Uma Vez – Oficina de Contação de Histórias" deste domingo, os contadores Aline Medeiros e Túlio Rocha vão lembrar da história de uma onça, que bancando a esperta, organiza um concurso entre a bicharada da floresta para ver quem consegue arrancar o mato que tomou conta de sua horta.

Onde: Minas Shopping (av. Cristiano Machado, 4000, União)

Quando: domingo, às 14h



Crianças aprendem a fazer brinquedos

No BH é da Gente – Araribá, na Pedreira Prado Lopes, o clima será de Dia das Crianças, com atividades infantis e confecção de brinquedos com material reciclado, por meio de uma ação da Secretaria Municipal de Saúde. Também haverá espaço para brincadeiras antigas, cantadas e de roda, além de jogos de tabuleiro (dama, xadrez e dominó), corda, bambolês e amarelinha.

Onde: rua Araribá, no trecho entre as ruas Marcazita e Carmo do Rio Claro

Quando: domingo, das 9h às 13h



Oficina de circo na Pampulha

O BH é da Gente – Pampulha vai oferecer, neste domingo, oficina de circo, com espaço para vivência de técnicas como malabarismo, acrobacias e equilíbrio. Outras opções de lazer serão cama elástica, piscina de bolinhas, oficina de pintura de rosto, corda, amarelinha e peteca.

Onde: avenida Guarapari, no trecho entre a avenida Portugal e a rua Deputado Salim Nacur, no bairro Santa Amélia

Quando: domingo, das 9h às 13h