Neste fim de semana, o público belo-horizontino poderá conferir apresentações de artistas de peso das mais diferentes vertentes em um só lugar. O Festival Sarará ocupa a Esplanada do Mineirão neste sábado (31) e conta com os shows de Gilberto Gil, BaianaSystem, Baco Exu do Blues e Silva.

O festival também traz nesta sexta edição encontros que prometem ser marcantes: Letrux com Marina Lima; Duda Beat com Pabllo Vittar; Djonga com Mano Brown e Lagum com Iza.

Em cada edição, o festival trabalha uma temática junto ao público. Dessa vez, o evento abraça e acolhe a diversidade. "Em tempos de censura, somos uma voz que defende a liberdade. É um debate que se faz cada vez mais urgente e necessário diante do atual cenário do nosso país", enfatiza Bell Magalhães, sócia da produtora A Macaco, uma das organizadoras do Festival.

Serviço: Festival Sarará: sábado (31), das 12h à 0h, na Esplanada do Mineirão (av. Antônio Abrahão Caram, 1001, São José)

Ingressos: 1º lote: Pista: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100; Área Open Bar: R$ 240; 2º lote: Pista Premium: R$ 110 (meia-entrada) e R$ 220. É possível comprar os ingressos para a pista e a pista Premium com a meia-entrada social doando um quilo de alimento não perecível ou um livro em bom estado de conservação

Vendas: sympla.com/festivalsarara