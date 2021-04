O cantor Gilberto Gil será o convidado desta segutnda-feira (5), às 19h, do projeto "Sempre um Papo", com transmissão digital pelo canal do YouTube. Ele estará acompanhado do também músico Bené Fonteles.

A dupla conversará sobre o tema "As Naturezas de Ser”, já que são muito ligados às poéticas do Ser em suas composições musicais e livros. Bené escreveu o livro "Gil Luminoso / A Po.Ética do Ser" e produziu o CD "Gil Luminoso / Voz & Violão", para confirmar a busca de ambos por questões filosóficas e espirituais.

Nesta live eles falarão sobre a não separação entre natureza interna e externa e suas preocupações, desde a década de 1980, com as questões ambientais. Bené criou o Movimento Artista pela Natureza e Gil a Fundação Onda Azul, ambos com ambições de cuidar das águas brasileiras e das suas próprias águas internas criativas, emocionais e espirituais.