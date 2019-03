Gilberto Gil será a atração principal do festival MECAInhotim que acontece nos dias 17, 18 e 19 de maio, no Instituto Inhotim, em Brumadinho. Além do artista baiano, o evento contará com shows de Duda Beat, Céu, Castello Branco e MC Tha entre as primeiras atrações confirmadas. Outras bandas, festas, DJs, talks, workshops, palestras e mostra de cinema integram a programação.

O primeiro lote para o passaporte de três dias custa R$ 640 – meia-entrada de R$ 320 para estudantes e para quem doar um livro. Os ingressos podem ser adquiridos aqui.

O festival é realizado desde 2015 e espera receber cerca de 9 mil pessoas ao longo dos três dias, movimentando a economia de uma cidade que ainda vivencia as consequências do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro. Morreram 210 pessoas e 96 permanecem desaparecidas.

Leia mais:

Justiça permite retorno de atividades de mineradora em Brumadinho

CPI de Brumadinho se reúne com força-tarefa e marca primeira reunião para segunda

Programa prevê a recuperação de 36 bacias hidrográficas de Minas