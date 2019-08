Quatro anos depois de passar por Minas Gerais, a banda Backstreet Boys anunciou o retorno ao Estado, mas dessa vez a apresentação será em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e não em Belo Horizonte. A turnê "DNA World Tour" passará pela cidade mineira no dia 11 de março de 2020 e por mais duas localidades: Rio de Janeiro (13/3) e São Paulo (15/3).

Esta é a turnê de seu 10º álbum de estúdio, "DNA", lançado em janeiro deste ano pela RCA Records. Além de músicas novas, como "Don't Go Breaking My Heart", o show apresenta sucessos dos anos 1990, como "I Want It that Way", "Everybody" e "As Long as You Love Me".

O quinteto esteve em Belo Horizonte em junho de 2015, esgotando todos os ingressos da casa de shows hoje conhecida como Km de Vantagens Hall. Na ocasião, o grupo levou um público majoritariamente feminino ao delírio.

Ingressos

A pré-venda exclusiva para clientes Elo começa em 2 de setembro, às 10h, com ingressos disponibilizados pela internet (somente com cartão de crédito, por meio do site ingressorapido.com.br/backstreetboys) e nas bilheterias oficiais (no crédito ou débito) e dura até o dia seguinte (3). Nesse caso, os ingressos poderão ser parcelados em até cinco vezes. A venda para o público geral começa no dia 4 de setembro, às 10h.

Confira as informações sobre o show:

Local: Arena Sabiazinho (av. Anselmo Alves dos Santos, 3415, Tibery, Uberlândia)

Data: 11 de março de 2020 (quarta-feira)

Abertura dos Portões: 18h

Horário do show: 21h30

Classificação etária: 15 anos. De 10 a 14 anos é permitida a entrada apenas acompanhado dos pais ou responsáveis legais.

Valores:

DNA PIT: R$ 670 e R$ 335 (meia-entrada)

PISTA: R$ 620 e R$ 310 (meia-entrada)

ARQUIBANCADA: R$ 380 e R$ 190 (meia-entrada)