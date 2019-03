A atriz Giovanna Ewbank publicou fotos, vídeos e um texto em homenagem à sua avó nesta quarta-feira, (20). Sua nonna ("avó", em italiano), como era chamada, morreu aos 88 anos de idade.



"Que falta você vai nos fazer. Sua alegria de viver, a maneira leve como vivia, sempre seguindo seu coração, sem medo do que os outros poderiam pensar ou achar, suas roupas fluidas e floridas, sempre com flores na cabeça", escreveu Giovanna em seu Instagram.



A atriz também lamentou o pouco tempo de convivência entre sua avó e Titi: "Queria muito que minha filha pudesse viver só mais um pouquinho com você, pra que ela pudesse ter os ensinamentos que você me deu e que você pudesse ser a grande inspiração que foi para mim!"



"Minha Nonna que acreditava em fadas agora se une às fadas mais belas, e como minha prima disse, tenho certeza que nesse momento você estará escolhendo as asas mais lindas e brilhantes enquanto canta 'Volare! ô ô ô! Cantare! ô ô ô!'", contou, citando uma conhecida música italiana.



Confira a publicação de Giovanna Ewbank em homenagem à sua avó abaixo: