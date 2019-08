Giovanna Ewbank visitou o Santuário de Elefantes Brasil na terça-feira, (13), na Chapada dos Guimarães, e pediu para as pessoas não frequentarem zoológicos e circos.



"Esses animais não merecem viver uma vida em uma prisão [dentro desses lugares]. A cada 15 minutos morre um elefante [no Brasil] por conta da caça do marfim [material dos dentes dos elefantes, usado em obras de arte]", afirmou, com base em dados divulgados pela marca de licor Amarula, que ajuda na preservação desses mamíferos desde 2002, por meio da plataforma Amarula Trust.



Ainda tomando como referência as informações obtidas pela empresa, ela disse que se a caça ilegal e desenfreada continuar, a espécie será extinta em vinte anos. Hoje, só há 400 mil elefantes em todo o planeta.



Giovanna Ewbank pediu também para os seus seguidores ajudarem na preservação da fauna e disse que elefantes são "carinhosos, generosos e andam em família".