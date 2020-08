Após séries de lives e constantes homenagens em 2020, o Giramundo recebeu mais um presente pelo seu 50° aniversário. Com “Miniteatro Ecológico”, o grupo foi um dos selecionados pelo Petrobras Cultural na categoria “projetos de artes cênicas destinados a crianças de até 6 anos”.

A Petrobras recebeu 938 inscrições de projetos de dança e teatro e contemplou oito deles, incluindo o do Giramundo. A priori, a verba destinada seria de R$ 3 milhões, mas, considerando a qualidade das propostas, o valor chegará a R$ 4 milhões.

Diretor do Giramundo, Ulisses Tavares agradeceu a oportunidade que surgiu por meio da Petrobras e reiterou o papel do grupo para as crianças, tanto em termos de entretenimento, quanto em educação.

"Estamos muito felizes com a seleção do nosso projeto pelo edital Petrobras Cultural. Participamos com grandes artistas e grandes projetos para que o futuro seja grande, belo e saudável. Agradeço muito à Petrobras por acreditar em um conceito que a gente defende há meio século, com a cultura como parte da educação e formação das crianças brasileiras", ressalta Tavares.

O gerente de Patrocínio e Eventos da Petrobras, Aislan Greca, demonstrou satisfação em ver o corpo de avaliadores reconhecer o mérito do projeto “Miniteatro Ecológico”.

“O Giramundo, com toda sua história, é um ícone não só da cultura mineira como brasileira. Patrocinar um projeto dessa importância, comemorando 50 anos, reforça o compromisso da Petrobras em promover a circulação de projetos de extrema qualidade pelo nosso vasto território nacional. E atingindo, muitas vezes, crianças que nunca tiveram acesso a um espetáculo cultural desta qualidade", diz.

Trajetória

Fundado em 1970 pelos artistas plásticos Álvaro Apocalypse, Tereza Veloso e Madu, o Giramundo montou 36 espetáculos, contando com um acervo de cerca de 1.500 bonecos. A atenção plástica e o cuidado técnico na construção de bonecos e espetáculos, aliados ao interesse pela cultura brasileira, proporcionaram reconhecimento nacional, colocando-o na história do teatro brasileiro.

Confira abaixo a lista dos oito contemplados pelo Petrobras Cultural:

- A Arca de Noé (Márcio Roberto Gonçalves)

- A Rainha, experiências extraordinárias para a primeira infância (Belas Estratégias Produções)

- Bichos Dançantes (Focus Cia de dança)

- Circulação "Casa" - Teatro para bebês (Associação Grupo Teatral Porto Cênico)

- Miniteatro Ecológico - Giramundo 50 anos (Giramundo Teatro de Bonecos)

- Sensatio - Bebê Encena (Bruna Eliza Paiva)

- Siricutico: Corpo e Brincadeira, de Paulo Tatit e Filipe Edmo (Iracema Soluções e Produções)

- Teatro para Todos (AM Produções Artísticas)