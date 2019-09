A TV Globo anunciou neste sábado (14) que vai reprisar a novela Avenida Brasil a partir de outubro, no Vale a Pena Ver de Novo.



Escrita por João Emanuel Carneiro, e dirigida por Amora Mautner e José Luiz Villamarim, a história foi baseada no desejo de vingança de Nina, interpretada por Débora Falabella.



O perfil oficial da TV Globo no Twitter publicou com destaque a reprise da novela: "Confirmado! Vamos matar a saudade de Avenida Brasil em outubro", é a legenda da foto em que aparece a atriz Adriana Esteves no papel de Carminha.



Após a morte de seu pai (papel de Tony Ramos), Nina foi abandonada ainda criança em um lixão próximo à Avenida Brasil, na zona norte do Rio, pela madrasta Carminha, interpretada por Adriana Esteves. Nina, depois, acabou sendo adotada por um casal de argentinos, mas cresceu determinada a voltar ao país de origem e punir sua algoz. Quando volta ao Brasil, encontra Carminha casada com o jogador de futebol Tufão, no papel de Murilo Benício.



A produção foi exibida há sete anos. A fotografia e a linguagem dos personagens - que quase sempre exibiam uma ostentação de uma família emergente - chamaram atenção do público na época.



A novela fez tanto sucesso que foi transmitida em 106 países e dublada em 14 línguas. A abertura tinha como trilha sonora uma versão brasileira feita pelo cantor Latino do ritmo africano kuduro.