Em meio a diversas mudanças adotadas pelo Brasil para evitar a propagação do novo coronavírus, a Rede Globo divulgou neste domingo (15) mais uma alteração na rotina. Além de interromper a exibição do "Mais Você" por tempo indeterminado por mais espaço para os telejornais, a emissora também suspendeu as gravações da novela "Amor de Mãe".

A novela das 21h foi a única com filmagens interrompidas. A Globo não informou se há suspeita de contaminação entre os membros do elenco e da equipe do folhetim.

"Seguimos acompanhando todos os desdobramentos e impactos do avanço da Covid-19 com responsabilidade, e adotando as medidas de prevenção necessárias, alinhadas às recomendações das autoridades de saúde pública. Nossa prioridade é garantir a segurança e o bem-estar de todos", declarou.



