Agora é possível escutar um audiolivro infantil acionando o comando de voz do Google em seu celular. É que a partir deste mês, a plataforma lançou audiolivros gratuitos de clássicos infantis por meio da ferramenta Google Assistente. Dentre as opções estão histórias da Galinha Pintadinha, João e Maria, Cinderella, Rapunzel, Sereia Iara e o menino Curupira. Cada audiolivro pode ter de quatro a 20 minutos de duração.

Os áudios estão disponíveis no aplicativo Google Play Livros, que pode ser baixado nas plataformas Android e iOS, e também em caixas de som inteligentes que contam com o Google Assistente. Para acessar os conteúdos, o usuário deve utilizar o comando de voz "Ok Google, conte uma história". A plataforma também conta com comando para uma história específica, como "Ok Google, me conte a história da Rapunzel".

Outra novidade da ferramenta é a história interativa com os desenhos do Cartoon Network. Para acioná-la, basta dar o comando "Ok Google, falar com Ursos sem Curso" ou "Ok Google, falar com Gumball Medieval".

Confira algumas histórias já disponíveis:

João e Maria, dos Irmãos Grimm

Cinderella, dos Irmãos Grimm

Um Dia de Praia, de Galinha Pintadinha

Iara, de Cristina Barcia

Lobisomem, de Mariana Caltabiano

Os três porquinhos, Joseph Jacobs

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.