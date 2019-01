A apresentadora Ticiane Pinheiro revelou alguns nomes que cogita dar para seu próximo filho após revelar que está grávida de seu marido, César Tralli.



"A gente brincou com alguns nomes, perguntou pra Rafa o que ela achava. Mas primeiro preciso saber o sexo. Queria fazer um chá de revelação, tudo de novo, tudo bonito. E chá de revelação não tinha na minha época, quando a Rafa nasceu", contou Ticiane nesta quinta-feira, (3).



"Tem vários nomes lindos. Gosto de Enzo, gosto de Luigi, Gianluca. Agora pra mulher, gosto de Manuela, Sofia..."



Segundo a apresentadora, sua filha, Rafaella, fruto de seu relacionamento anterior com Roberto Justus, quer saber o sexo do bebê assim que possível, mas se comprometeu a não contar para a mãe.



"Sempre quis refazer minha vida. Quero formar minha família, ter mais um filho. Sempre quis ter dois filhos. Pra mim, casar de novo e ter filho é a realização de um sonho", ressaltou, sobre a importância do momento.



Ticiane também falou sobre a surpresa ao descobrir a gravidez, após um primeiro exame ter não ter confirmado a gestação: "A Karina Bacchi falou: 'Tici, seu peito tá enorme'. Mas eu fiz teste e deu negativo! [...] Todo mundo falava que eu tava grávida, mas eu olhava minha barriga e ela tava normal."