Grávida de oito meses, a cantora Katy Perry não esconde o tamanho da barriga no clipe "Smile", lançado nesta terça-feira (14) e já disponível nas plataformas digitais.

Vestida de palhaço e muito maquiada, ela aparece sozinha no clipe, em que brinca com as suas versões minúscula e gigante, interagindo com elementos circenses.

Katy já havia aparecido grávida em outro clipe, "Never Worm White", apresentado em março, em que também fez uso de bastante efeitos especiais. Neste ela também estava sozinha em cena, devido às restrições sanitárias motividas pela pandemia.

As duas canções fazem parte do disco "Daisies", previsto para ser lançado no próximo mês, quando a artista dará a luz de uma filha com o ator Orlando Bloom.