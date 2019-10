Marília Mendonça usou as redes sociais nesta quarta-feira, (23), para compartilhar com os fãs uma foto da barriga dela e do ultrassom do filho.



"'Ele chegou na voadora e o coração, tadin, num golpe foi pra lona. Rancou de mim minhas bebida e farra, só consigo pensar em serenata'. A mais doce espera de todas! Você é o amor da minha vida, Léo", escreveu a cantora no Instagram.



Em julho, Marília chegou a cancelar shows por não poder viajar de navio por causa da gestação. Ela planeja fazer uma pausa na carreira após o nascimento do filho e voltar apenas em março do ano que vem.



No Twitter, a cantora fez uma brincadeira mencionando o nascimento da filha de Tatá Werneck com Rafael Vitti e o bebê de Mateus Liduário e Marcella Barra.



Marília Mendonça deu um aviso ao filho Léo. "Nasceu a filhinha do Mateus, a filhinha da Tatá. Você fica quieto, Léo, que não tá na tua hora", escreveu na rede social.