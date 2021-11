Abrindo as comemorações de 40 anos de carreira no teatro da atriz, autora e diretora Grace Gianoukas, o espetáculo "Grace em Revista" será apresentado nesta segunda-feira (15), às 19h, no Cine Theatro Brasil Valourec.

O show foi concebido para ser apresentado em diferentes espaços para atender aos pedidos de fãs de todo o Brasil, pessoas que acompanham sua carreira desde o início e novas gerações que só conheceram seu trabalho pelos DVDs da" Terça Insana" ou pelos vídeos postados na internet, além dos fãs que conheceram seu trabalho por meio de suas personagens marcantes na televisão.

"Grace em Revista" é um show que, como o próprio nome sugere, traça um panorama das principais criações cômicas da atriz, autora e diretora Grace Gianoukas. Sem sair de cena nem um minuto Grace vai contando histórias engraçadas e emocionantes que viveu nesses anos, sua luta como mulher e cidadã para transformar o palco da comédia num espaço de questionamento, de guerra ao preconceito, de respeito às minorias e transformação social.

No palco se abre uma passarela para que Grace possa incorporar suas personagens mais icônicas, contando de onde surgiram as ideias para suas criações. O espetáculo apresenta trechos de Aline Dorel ,Santa Paciência, Advogada do Diabo, Adolescente Girassol, Preguiça, Mulher Limão e Cinderela.

SERVIÇO

“Grace Em Revista - 40 Anos De Carreira” - Segunda, às 19h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete – Rua dos Carijós, 258). Ingressos: Plateia 1: R$ 120,00 inteira / Plateia 2: R$ 100,00 inteira. Venda online: www.eventim.com.br. Bilheteria: Av. Amazonas 315 – Centro.