O fim de semana em Belo Horizonte promete ser frio, segundo a meteorologia, então, que tal esquentar o corpo ao som do axé e do pagode que irão rolar nas lives programadas para esta sexta (3) e estes sábado (4) e domingo (5)? Tem Parangolé, hoje, às 20h; no sábado, dá para curtir Carla Cristina (lembra dela da banda Cheiro de Amor?), Péricles e Pixote; já no domingo, Harmonia do Samba e Psirico.

Também tem lives para quem curte sertanejo e country music, mas é no Grande Encontro, com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, neste domingo, às 16h, que as violas, o forró e grandes composições irão se encontrar. Imperdível!

Veja a programação para este fim de semana:

3 de julho (sexta-feira)

Parangolé – 20h (YouTube)

Joelma – 22h45 (YouTube)

4 de julho (sábado)

Escola de Samba Portela – 15h (YouTube)

BBQ Villa Mix (Bruno e Marrone, Edson e Hudson, Leonardo e mais) - 16h (YouTube)

Carla Cristina – 17h (YouTube)

Todxs Music Festival (Liu, Illusionize, Dubdogz e mais) – 17h (TikTok)

Fourth of July Picnic (Willie Nelson, Sheryl Crow, Ziggy Marley e outros) - 17h30 (williepicnic.com)

Lexa – 18h (YouTube)

Péricles – 18h (YouTube)

Warner Pride (Ludmilla, Pocah, Elana Dara e Nick Cruz) – 18h (YouTube)

Xande de Pilares – 18h (YouTube)

Gusttavo Paz & Felipe – 19h (YouTube)

Elza Soares – 19h (YouTube)

Grupo Pixote – 20h (YouTube)

Maiara e Maraisa – 21h30 (YouTube)

5 de julho (domingo)

Harmonia do Samba – 15h (YouTube)

Chama Chuva – 16h (YouTube)

Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo) – 16h (YouTube)

Fernando e Sorocaba – 16h30 (YouTube)

Paula Fernandes – 17h (YouTube)

Matogrosso e Mathias – 17h (YouTube)

Psirico – 17h30 (YouTube)

Detonautas – 18h30 (YouTube)