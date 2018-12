O tradicional “Samba de Noel”, que nasceu de uma ação solidária e caiu no gosto do público, celebra, em 2018, 10 anos de existência. Com o propósito de levar entretenimento para a tarde natalina dos moradores da região Leste da capital mineira, o evento acontece nesta terça-feira (25), das 12h às 22h, com uma programação que resgata a alegria e a solidariedade.

Para esta edição, a avenida Belém (esquina com a av. dos Andradas), será palco para um grande encontro de sambistas que prometem um dia inteiro dedicado à música, ao lazer e à cultura. Entre as atrações, Flávio Renegado, Aline Calixto, Gustavo Maguá e Fernando Bento. Entrada: um quilo de alimento não perecível.

Leia mais:

Netflix e o streaming de vídeo se consolidaram em 2018

Temas atuais dominam séries em 2018; questão das minorias marcou presença

Spin-off de 'Transformes', 'Bumblebee' estreia no dia de Natal com muita nostalgia