Gru está de volta. O personagem da animação "Meu Malvado Favorito" é o protagonista de uma campanha da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre os cuidados que devemos ter durante a pandemia de coronavírus. Com um minuto de duração, o vídeo - já disponível no YouTube - reúne cenas divertidas dos filmes para ilustrar e incentivar práticas seguras. A vez em que o ex-vilão está vestido de fada e esguicha água da mangueira do jardim numa garota serve para mostrar a importância do isolamento social. E ressalta: "Eu fiz isso a vida inteira!", provando o seu costumeiro lado antissocial. Ao lado dos minions e de suas três filhas, eu afirma que o confinamento em casa pode ser útil para aprender a dançar, criar pratos novos e fazer reuniões por videoconferências. Por fim, mesmo dizendo que não ser algo comum para ele, pede às pessoas para tentarem ser gentis uns com os outros. Na versão brasileira, a voz é do ator Leandro Hassum, dublador de Gru nos desenhos.

Veja o vídeo: