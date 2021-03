O Grupo Contemporâneo de Dança Livre receberá inscrições, a partir da próxima segunda-feira (8), até 17 de março, para a mostra "Move Concreto! Mulheres e videodança", que vai acontecer de 16 a 25 de abril de 2021, de maneira virtual e gratuita. Todas as informações referentes à inscrição e o edital estão disponíveis em moveconcreto.com.

"O objetivo da 'Move Concreto! Mulheres e vídeodança' é promover, descentralizar, disseminar e democratizar o acesso às obras de vídeodança produzidas e protagonizadas por mulheres", afirmou Duna Dias, uma das idealizadoras do projeto e integrante do Grupo Contemporâneo de Dança Livre.

De acordo com os organizadores, podem se inscrever, exclusivamente, artistas que residam no Brasil, sendo que 20% dos trabalhos selecionados serão do Estado de Minas Gerais.

Três tipos de categorias estão no escopo para inscrições, incluindo "Mostra Principal" – para obras de videodança de até 20 minutos de duração, com cachê de 700 reais para cada trabalho selecionado; "Minuto" – para obras de videodança de até 1 minuto de duração, com cachê de 300 reais para cada obra selecionada.

E, por fim, "Ações Formativas", para propostas de debates, rodas de conversa e ações formativas, com o cachê de 1 mil reais para cada proposta selecionada.

"Serão aceitas obras produzidas a partir de 2019, sem necessidade de serem inéditas e não há limite de inscrições por proponente. A mostra tem curadoria das artistas mineiras Flaviane Lopes e Luisa Machala e assistência de curadoria de Duna Dias que irão selecionar 25 obras de videodança - sendo 15 da 'Mostra Principal' e 10 da 'Minuto'-, e seis propostas de ações formativas", informou o grupo, em nota.

Dessa forma, podem ser inscritos trabalhos e propostas realizados por mulheres, sendo as funções principais, as equipes dos vídeos e o protagonismo nas imagens desenvolvidos primordialmente por mulheres. Tanto as categorias de vídeo, quanto as ações formativas poderão contar com homens em sua equipe, desde que estejam em funções secundárias e não sejam maioria. A lista das selecionadas será divulgada em março de 2020.

A mostra "Move Concreto! Mulheres e Videodança" é um projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, viabilizado por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais - Secult através do edital n° 16/2020 - Edital de seleção de propostas de mostras e festivais artísticos e culturais.

Serviço:

Inscrições “Move Concreto! Mulheres e Videodança” - de 08 a 17 de março de 2021.

Links de Inscrições:

Categoria Mostra Principal (obras com até 20 minutos de duração):

https://forms.gle/RKhZa3JmazM7Vjev5

Categoria “Minuto” (obras com até 1 minuto de duração):

https://forms.gle/7mbztvw9dbyYuob89

Inscrição para propostas de “Ações formativas”:

https://forms.gle/uMF3Ji4iu2driqD87

Link do edital:

https://drive.google.com/file/d/1OnsVr_nL9KgAbwG0L0eqK1jSSASZuhc0/view?usp=sharing

Leia mais:

'Música no Hospital': projeto realiza show em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

BH tem oito crianças internadas por complicações da Covid-19

Butantan pede autorização para testar soro contra Covid-19 em humanos