Canções para estimular a reflexão das crianças e entreter a todos. Essa é a missão do CRIA, grupo formado por artistas da música popular brasileira que se uniram para reinventar conceitos por trás da música infantil, passeando por ritmos como o baião, frevo, maxixe, maracatu, samba, ciranda, jazz e blues.

O grupo carioca aterrissa em Belo Horizonte neste domingo, às 16h, no projeto "Música para Crianças", da Artelivre Produção e Comunicação, que acontecerá no Centro Cultural Minas Tênis Clube.

O espetáculo musical "Pra Bagunçar" convida o público a refletir sobre os personagens clássicos da infância e ressignificar suas histórias. Príncipes, princesas, vilões e super-heróis são desconstruídos de forma bem-humorada e descontraída. O show ainda passa por temas delicados como racismo e família, sem perder a leveza.

Buscando refinamento estético musical e textual, o grupo desfaz as fronteiras entre música para crianças e adultos e aposta no respeito à inteligência e a imaginação dos pequenos como fórmula de comunicação universal. Começando pela sua própria formação, que conta com instrumentos inusitados como o violino e o clarone, seguindo até composições com melodias e letras sofisticadas do compositor Vinicius Castro.

Além de Castro, que também assina os violões, vocais e a produção musical, a banda é formada pelo percussionista e professor Mateus Xavier (do bloco Sargento Pimenta e do grupo vocal Ordinarius); a cantora e regente Maíra Martins (também do Ordinarius); o clarinete e o clarone de Frederico Cavaliere (Orquestra de Sopros Pro Arte); o regente, pianista e acordeonista Christian Bizzotto (Orquestra Manouche); e o violonista Ayran Nicodemo (Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do RJ). Todos com uma discografia recheada, prêmios e até trabalhos acadêmicos aprofundados em música.

Permeado por trechos de livros clássicos e contemporâneos, o espetáculo é também um incentivo à leitura por meio de um mergulho no mundo da literatura infanto-juvenil, fazendo com que a mensagem das letras das canções seja potencializada e ganhe novas dimensões e perspectivas. Além de proporcionar diversão, o CRIA é uma porta de entrada para os pequenos na MPB.

Serviço:

Lançamento do CD "Pra Bagunçar", do grupo Cria. Domin´go, às 16h, no Centro Cultural Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2244, Lourdes). Ingressos: R$ 15 (inteira) R$ 7,50 (meia).