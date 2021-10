O grupo de dança Ateliê do Gesto exibirá, a partir desta sexta (22), o espetáculo “Dança Boba”, construção de danças criada sobre jogos de improviso nos corpos de dois intérpretes que irá ao ar gratuitamente por meio do canal do grupo no You Tube. Também acontecerão bate-papos com os artistas nas sessões das sextas e domingos, e três aulas-oficinas, nos dias 25, 27 e 30 de outubro.

Protagonizado pelos bailarinos João Paulo Gross, Daniel Calvet e Gleysson Moreira, "Dança Boba" mudou os planos devido à pandemia de Covid-19, sendo reestruturado para uma apresentação virtual, por meio de uma câmera viva dentro do palco e a performance de um duo, mas executado por três bailarinos.

Opúblico verá sempre dois artistas em cena, como na versão original do espetáculo. Contudo, o novo formato inclui um terceiro bailarino, que reveza a cena e dança captando as imagens. "O trabalho ainda recebeu a contribuição da equipe do estúdio Ocre, que tem experiência com câmeras e movimentos. Eles deram capacitação e assessoria para a parte técnica de toda a filmagem" comenta Calvet, que também assina a direção do trabalho.

O nome do espetáculo vem do estado latente do corpo e da câmera em movimento, fazendo assim a dança torna-se boba numa generosa efemeridade do tempo, na construção real de mundos possíveis, pois tudo seria vídeo, ilusão e teatro.

As sessões acontecem nesta sexta, sábado e domingo e também nos dias 29, 30 e 31, sempre às 20h. Aos sábados e domingos, haverá uma sessão extra às 18h com tradução em Libras. Também acontecem bate-papos com os artistas nas sessões das sextas e domingos.

A oficina “Improvisação e Gestualidade” terá objetivo de despertar e aguçar o corpo e suas potencialidades criando estratégias para que os participantes possam criar e produzir danças a partir de ferramentas de improvisação.

Com duração de uma hora, a vídeo-aula utilizará o trabalho de conscientização do movimento, proporcionando aos interessados uma maior percepção do universo criativo, bem como o despertar de sensações a partir do movimento. Junto a este trabalho, proporcionar aos participantes jogos e experimentações que deram origem às cenas que compõem o espetáculo “Dança Boba” numa abordagem lúdica e vivencial do processo criativo com os elementos que fundamentam o espetáculo.



A exibição da videoaula “improvisação e gestualidade” será no canal do YouTube do Ateliê do Gesto nos dias: 25/10, às 16h; 27/10, às 19h; e 30/10 às 10h.

