Um dos grandes nomes da música gospel, o grupo belo-horizontino Preto no Branco lançou nesta quarta-feira (4) o videoclipe para a música “Meu Lugar É Seu Amor”, que aborda a temática LGBT+ (Confira abaixo), assunto considerado muitas vezes "invisível" por esta vertente do cancioneiro brasileiro.

“Essa canção fala sobre o amor de Deus a todas as pessoas, indistintamente, independentemente de suas orientações de gênero. Por conta da falta de informação, acham que pessoas LGBTQI+ não são dignas de buscar a Deus. Como se Deus não os amasse como pessoas. A inspiração veio de um inconformismo”, destaca o criador do grupo, Alex Passos.

A música, lançada nas plataformas digitais no dia 14 de janeiro, ganhou um clipe dirigido por Alex, com fotografia de Marko Costa e edição de Daniel Maurício. O ator Guilherme Baptista, de orientação bissexual, é quem protagoniza o vídeo.

Alex explica a escolha do tema para ilustrar o clipe. “Poderíamos ter escolhido a história de um viciado em drogas, por exemplo, que também sofre preconceito, violência, rejeição e discriminação. Mas optamos por um tema muito importante e atual, contando a história de uma pessoa de orientação LGBTQI+ e que passa pelos mesmos problemas”, ressalta.

O vídeo é coproduzido pelo Projeto The Hands e, como enfatiza Alex, busca conscientizar as pessoas de que todos são iguais perante Deus. “As coisas que precisam ser mudadas na vida da pessoa, serão mudadas na caminhada com Cristo. É o andar com Deus que transforma o que tem que ser transformado. A gente não está aqui para condenar, mas sim para dizer que Deus ama e recebe todo mundo”, reitera.