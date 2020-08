Em comemoração aos mais de mil inscritos em seu canal no YouTube, o Maria Cutia preparou duas ações on-line para esta semana. Nesta quinta-feira (6), às 20h, o grupo mineiro de teatro fará sua primeira live, “Histórias Cutia”.

A transmissão contará com os atores Leonardo Rocha, Mariana Arruda, Luisa Monteiro, Hugo da Silva, Polyana Horta, Thales Ventura, Dê Jota Torres, Marcelo Veronez, Malu Grossi e Thiago Queiroz.

Já no sábado (8), no mesmo horário, o Maria Cutia vai exibir a mostra de cenas e experimentos dos alunos do curso online “Palhaçadas de Segunda”, numa comemoração do Dia dos País.

Ambas as ações podem ser vistas no YouTube da cia.