A desconstrução do conceito de "insanidade" na sociedade, baseado nas reflexões do filósofo francês Michel Foucault, está inserido nas temáticas de "Psicólogo", vindouro álbum do grupo mineiro de rap Sansei e que contará com nove músicas.

Parte deste novo disco, o single "Loucura", marcado pela letra potente e sons de berimbau, foi lançado nesta sexta-feira (5) nas plataformas digitais. E às 19h, será disponibilizado um videoclipe, de autoria do fotógrafo e editor Davi Mello, para a canção.

Formado em Sete Lagoas por A.G, Muha e D-Negão, o Sansei iniciou efetivamente suas atividades em 2020 e promete mais novidades em breve.