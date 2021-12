O cantor e compositor Gulherme Arantes volta a se encontrar com a Orquestra Opus para uma apresentação neste sábado (18), às 21h, no Sesc Palladium. A primeira reunião aconteceu em abril de 2018, quando hits do artista ganharam arranjos de Leonardo cunha, regente e diretor musical da orquestra mineira.

Com ingressos a partir de R$ 30, o espetáculo terá grandes sucessos de Guilherme Arantes, como "Êxtase", "Um dia um adeus", "Cheia de charme", "Planeta água", "Brincar de viver", "Coisas do Brasil", "Amanhã", entre tantas outras.

“Dividir o palco com Guilherme Arantes é uma honra para a Orquestra Opus. Ele é dos maiores músicos brasileiros que tem influenciado artistas de divesas gerações, além de ser um grande hitmaker, dono de vários sucessos. Vamos apresentar suas canções com arranjos especiais, incluindo músicas do seu novo trabalho”, conta o maestro Leonardo Cunha.

A partir do projeto "Orquestra Opus Convida", a Opus tem convidado artistas da MPB para democratizar a múisca erudita junto ao grande público. Entre os parceiros, estão Milton Nascimento, Daniela Mercury, Ana Carolina, Fafá de Belém, Leo Jaime, Flávio Venturini, Sá & Guarabyra, Maria Gadú, Dado Villa-Lobos, Derico Sciotti, Sandra de Sá e Nando Reis.

"Orquestra Opus convida Guilherme Arantes" - Neste sábado, às 21h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1046 - Centro). Ingressos: a partir de R$ 30, com aquisição pelo site do Sympla.

