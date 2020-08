Em tempos de coronavírus e isolamento social, as lives têm sido uma poderosa ferramenta para a distração, e também, para matar a saudade dos artistas preferidos, já que não é possível prestigiá-los nos palcos. O grande destaque desta semana é o sertanejo. As lives de Jads & Jadson nesta sexta-feira, de Maiara e Maraísa, no sábado às 17h30, e do "embaixador" Gusttavo Lima, no domingo, com a participação de Jonas Esticado, prometem agitar o fim de semana!

Gusttavo Lima na Live Buteco Sunset em 2 de agosto

O cantor Di Ferrero, conhecido pelo seu trabalho como vocalista no NXZero, fará também uma apresentação nesta sexta-feira, o que é uma excelente aposta para os fãs da música pop.



Já no sábado, às 20 horas, a Live Solidária Fiat/Funorte, terá participação especial do cantor sertanejo Wallas Arrais. O evento será gravado em Montes Claros e transmitido via YouTube para todo Brasil.

Também no sábado, às 16h, Seu Jorge comandará uma live só com as versões em português das músicas do ícone David Bowie. No mesmo dia, a cantora Alcione, às 18h, também se apresentará. Ambas as lives serão com vendas de ingressos. Após o pagamento, é enviado um link para a pessoa assistir ao show.

Se você não é fã de sertanejo, pop ou samba, não se preocupe! Pode colocar a cerveja ou o suquinho para gelar, e o tira-gosto na mesa, porque ainda tem ainda axé, MPB, pagode e muito mais! Confira a agenda de lives deste fim de semana:

14/8 (sexta-feira)

Carla Cristina – 19h (YouTube)

Gustavito e Laura Catarina – 20h20 (Instagram)

Jads & Jadson – 21h (YouTube)

Di Ferrero – 22h (Aplicativo BeApp)

15/8 (sábado)

Jorge Aragão – 15h (YouTube)

Seu Jorge em tributo a David Bowie – 16h (Com venda de ingresso) (Site oficial)

Maiara e Maraisa – 17h30 (YouTube)

Alcione – 18h (Com vend de ingresso)

Live Solidária Fiat/Funorte com Wallas Arrais - 20h - (Youtube)

Dudu Nobre – 19h (YouTube)

Companhia do Calypso – 20h (YouTube)

16/8 (domingo)

Neguinho da Beija-Flor e Karinah – 12h (YouTube)

Live Casa dos Caipiras (Teodoro e Sampaio, Adriana Farias, Marcelo Teodoro e mais) – 16h (YouTube)

Festival Mba’e Porã (Zeca Baleiro e Jerry Espíndola) – 20h (YouTube)

