Antes de ser um dos maiores fotógrafos das artes cênicas do país, Guto Muniz é um espectador apaixonado por teatro – amor que lhe arrebatou desde o dia em que acompanhou uma aula sobre a arte quando ainda cursava jornalismo. É o segredo por trás de imagens que, há mais de duas décadas, vêm captando a essência dos espetáculos.

“Se você se preocupa muito com a técnica, a imagem poderá ficar muito bonita, mas será fria. O que faz com que a gente tenha boas fotos de cena é estar assistindo ao espetáculo e fotografando aquilo que lhe emociona. Eu falo que é obrigação da gente saber fotografar enquanto se está assistindo”, receita Muniz.

Este olhar amoroso está presente na exposição virtual dedicada ao Festival Internacional de Teatro de Bonecos, aberta neste sábado (15), no site Foco in Cena. É a primeira vez que Muniz reúne os seus cliques de forma conceitual. A escolha pelo festival tem relação com o fato de ele ter acompanhado todas as 15 edições.

“Esta exposição é uma homenagem ao Lelo Silva, que foi criador, coordenador e curador de todas as edições do festival. Falecido em 2019, ele nos deixou este legado, apresentando ao público de Belo Horizonte uma arte de incrível profundidade e que as pessoas pouco conheciam até então”, assinala.

Para Muniz, o Festival de Bonecos trouxe uma riqueza de técnicas e emoções, destacando que os bonecos têm uma vida impressionante em cena. “É um universo de sonhos”, define o fotógrafo, que só havia clicado espetáculos de teatro de bonecos antes em alguns poucos trabalhos com o Giramundo, importante grupo mineiro.

A forma de se registrar os espetáculos, explica ele, foi sendo encontrada com o decorrer do tempo. “O uso da técnica da fotografia ia se adequando também às técnicas das artes que estavam sendo apresentadas, que são muitas. Você tem dos marionetes aos bonecões. Foi muito rico este processo e também agradável, porque realmente era muito emocionante”.

A exposição, contemplada pela Lei Aldir Blanc, no âmbito do Estado de Minas Gerais, conta com 230 imagens, com pelo menos uma de cada espetáculo apresentado nas 15 edições do festival. Além das fotos assinadas por ele, há material de sua equipe de parceiros formada por Kika Antunes, Nereu Jr e Marco Aurélio Prates.