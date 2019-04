A participante Hariany, uma das finalistas do BBB 19, foi expulsa do reality show após ter agredido sua amiga, a mineira Paula durante uma festa na noite de quarta-feira (10). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (11).



"Hoje de madrugada houve incidente envolvendo Hariany. Após análise das imagens ficou constatada uma agressão. Hariany infringiu uma regra do programa. Hariany está desclassificada. Paredão de hoje está mantido", informou o apresentador Tiago Leifert, aos participantes restantes após Hariany ter sido chamada ao confessionário.



Durante uma festa, as duas discutiram e acabaram se desentendo. Em certo momento, Hariany empurrou Paula, que caiu de costas no chão e afirmou ter machucado o quadril.



Por volta das 14h, houve uma interrupção na programação da emissora para falar sobre o Big Brother Brasil. Segundo o apresentador Tiago Leifert, para mostrar ao público um "fato relevante que estava sob análise" da direção do BBB. Uma nova inserção foi feita posteriormente durante a exibição da Sessão da Tarde, ainda sem novos fatos.



Agressão de Hariany no BBB 19



Após uma discussão entre Paula e Hariany, a goiana saiu do quarto, deixando Paula e Carol. Pouco depois, ela retornou, aos gritos. As duas, aparentemente, estavam sob efeito de álcool.



"Se eu sou amiga da pessoa, e tô falando que vou falar depois, vou falar depois, larga de ser ridícula! Se tô falando que vou falar depois, vou falar depois, c***! Que menina chata!", exclamou. Paula deu risada.

🚨🚨 Ocorre primeira briga do #BBB19: Hariany empurra Paula, que cai de cabeça nas malas. Hari corre grandes chances de ser expulsa. pic.twitter.com/4FGolTJp7O — UpdateChart (@UpdateChart) 11 de abril de 2019