Depois de dois anos, o cantor britânico Harry Styles, ex-membro da One Direction, está de volta com a música "Lights Up". Lançada nesta sexta-feira (11), a canção é um dos assuntos mais comentados no Twitter, principalmente pelo clipe, em que o artista aparece dançando cercado de homens e mulheres.

A interação com os dois gêneros, deixou os fãs em polvorosa. Tanto que a música já tem sido chamada de "hino bissexual". Para corroborar ainda mais com a teoria, a data de lançamento também é bem significativa: hoje é comemorado o "Coming Out Day", em tradução livre "dia da saída do armário" nos Estados Unidos.

GENTE ESSE CLIPE DO HARRY EH MUITO BISSEXUAL CULTURE SOCORRO #LightsUp pic.twitter.com/d7WZB2DMEx — luna (@itszainx) October 11, 2019

homens e mulheres se esfregando em harry styles

esse clipe é cultura bisexual #LightsUppic.twitter.com/QXUylwM6HD — røbērtå ◟̽◞̽ LIGHTS UP (@larryhabitz) October 11, 2019

diretor: então, o quanto que vc quer que esse vídeo fique bisexual vibes?



Harry: SIM #LightsUp pic.twitter.com/kpifGICItH — duds 🎗️🚀 (@Duds53829875) October 11, 2019

11 de outubro de 2019:



Harry Styles lançando clipe rodeado de homens e mulheres, deixando claro que gosta de tudo e tá muito confortável com isso, no dia oficial de sair do armário, com letra sobre não voltar a ser o que era e tá livre



EU FUI EU TAVApic.twitter.com/MFwmUBg9sr — 🏳️‍🌈 gess • LIGHTS UP 🏳️‍🌈 (@sweetlwture) October 11, 2019

Sucesso

Além de movimentar as conversas de milhões de fãs nas redes sociais, "Lights Up" também é sucesso no Youtube, acumulando mais de 4,8 milhões de visualizações em apenas 14 horas.

No Brasil, o clipe da música ocupa a segunda posição nos vídeos em alta.

Divulgação

O artista já tinha dado indícios do novo lançamento, depois de ter espalhado pôsteres em com a frase "Do You Know Who You Are", um dos versos da música, por vários lugares do mundo.

Na internet, Styles divulgou um site com a mesma frase. Na página, cada fã podia escrever o seu nome e receber uma mensagem fofa assinada pelo artista.