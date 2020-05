Sem poder ver de perto o ídolo Harry Styles (ex-One Direction), que se apresentaria no Brasil em outubro, em show adiado devido à pandemia, os fãs receberam um inesperado agrado nesta segunda-feira (18): o lançamento do clipe de "Watermelon Sugar", quarta música de trabalho do álbum "Fine Line".

O cantor britânico de 26 anos dedicou o clipe ao "toque", em referência ao distanciamento social, adotado em todo o mundo, como forma de evitar o contágio o coronavírus.

Apesar de, no início do clipe, aparecer sozinho na praia, sentado à mesa e comentado melancia (o "watermelon" do título), pouco depois ele já surge ladeado por várias mulheres em traje de banho.

É bom lembrar que Styles ainda não anunciou as novas datas para os shows no Brasil.