A espera de mais de um ano pela temporada final de Game Of Thrones termina neste domingo (14), com o retorno da série marcado para 22h. E os fãs da saga criada por George R. R. Martin que não assinarem a HBO terão motivo para comemorar: as TVs por assinatura vão liberar o canal para não-assinantes no dia de estreia da oitava temporada.



As operadoras Net, Oi Tv, Claro, Vivo Tv e Sky terão o sinal da HBO aberto entre os dias 12 e 14, até a exibição do episódio de estreia da última temporada. Além delas, a própria HBO Go, serviço on demand da emissora, está com as duas primeiras temporadas de 'Game of Thrones disponíveis gratuitamente na plataforma.



A 8ª e última temporada de Game Of Thrones terá seis episódios, com data de exibição prevista até 19 de maio.