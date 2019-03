“Chora boy / Que agora eu tô bem demais / Que agora não adianta mais/ Não adianta vir atrás”. Esses são os versos “chiclete” que abrem “Chora Boy”, primeiro single da retomada da carreira de Clara Tannure. Cantora gospel até os 17 anos, a mineira dá uma guinada em sua trajetória artística, agora afastada da igreja evangélica e do grupo Diante do Trono.

Parceria com o cantor, compositor, produtor e instrumentista Dedé Santaklaus, “Chora Boy” foi inspirada em uma situação real vivida por Tannure. “A música surgiu de uma vivência minha. Estava nesse processo de tentar escrever músicas, mas nunca conseguia terminar. Um dia, saí com um ‘boy’ e ele ficou me ‘gastando’ para a gente voltar”, relembra. “Já tínhamos terminado duas vezes e ele ficava me pedindo paciência, dizendo que estava aprendendo, mas continuava fazendo as mesmas coisas. Nesse dia, cheguei em casa e fiz o refrão”, completa.

A cantora, então, levou o refrão para Santaklaus, que desenvolveu a melodia e produziu a gravação em seu estúdio, o Caramelo 47. “Agora, estou gravando o clipe, com o Lucas Chagas, do Underlight. Deve sair já no próximo mês”, conta. “Quero muito gravar um disco, já tenho muitas outras músicas”, adianta Tannure, que é uma das vocalistas do bloco e banda Garotas Solteiras.

Segundo Tannure, o desligamento da igreja a fez sentir-se livre para criar. “Me sinto bem mais à vontade, mais sincera com tudo. Não é fácil lidar com o pessoal da igreja. Muita gente não aceita, fica me xingando, mas outras se identificam, me mandam mensagens legais. De toda forma, a experiência como cantora gospel me ajudou muito”, conta, revelando influências como Duda Beat, Kali Uchis, Sza, Pablo Vittar e Rita Lee.