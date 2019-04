A cantora Kelly Key se mostrou indignada com mensagens de assédio que recebeu de homens casados após publicar vídeos mostrando momentos ao lado de seu filho, Artur, de dois anos, nesta quarta-feira (3), nos stories de seu Instagram.



"Gente, ele ama o meu peito! Nem parece que foi ele mesmo que largou e nem quis saber mais de peitinho da mamãe!", escreveu Kelly enquanto o garoto brincava com a mãe após tomar banho.



Pouco depois, ela postou um desabafo: "Essa cena do peito é fofinha pra quem é mãe e entende perfeitamente o que eu quis dizer, mas tem uns caras que tão com outra intenção..."



"Dois me mandaram uma mensagem assim, bem 'legal' [Kelly fala em tom irônico], fui entrar no perfil pra ver. Ambos casados. Ô vontade de encaminhar essa mensagem sem noção pra mulher deles...", prosseguiu.