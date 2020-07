O humor é o destaque na programação televisiva nos próximos dias, com o retorno dos programas de Gregório Duvivier e Fábio Porchat, ambos integrantes do grupo Porta dos Fundos. Duvivier retoma o "Greg News", após uma pequena pausa, para falar do Exército, enquanto o colega inicia a segunda temporada de "Que História é Essa, Porchat?". Não faltam também filmes, esportes, música e animação no cardápio do fim de semana. Confira:

OS SIMPSONS

O canal Fox exibe nesta sexta-feira (31), a partir das 19h, um especial dedicado a uma das famílias mais famosas do mundo da animação: os Simpsons. A seleção traz episódios que contam com participações especiais de artistas da música, como Mick Jagger, Paul McCartney, Johnny Cash e Britney Spears, além de bandas famosas, entre elas, U2 e Aerosmith.

METRÓPOLIS

O programa "Metrópolis", da TV Cultura, apresenta nesta sexta, às 19h40, entrevista com a cantora Elza Soares, que acaba de completar 90 anos. Além de atualizar os projetos para o segundo semestre, fala sobre a história nessas nove décadas.

Cantora é a entrevistada desta sexta no programa "Metrópolis", da TV Cultura

GREG NEWS

A quarta temporada de "Greg News com Gregório Duvivier" volta com programas inéditos nesta sexta, às 23h, no canal HBO e na HBO GO, depois de uma pausa programada de duas semanas. Ao longo de 30 minutos, o apresentador irá traçar um histórico sobre o Exército, analisando motivações e fatos sobre a organização desde o período do Império.

NETFLIX

A Neflix disponibiliza neste fim de semana dois documentários: "Imigration Nation" e "A Era dos Dados". O primeiro é uma série que mostra os problemas e as singularidades no sistema de imigração dos Estados Unidos. Em "A Era dos Dados", o jornalista científico Latif Nasser investiga as conexões fascinantes e complexas entre os seres humanos, o mundo e o universo em geral.

NBA

Com o retorno do campeonato profissional de basquete nos Estados Unidos (a NBA), a Band volta a transmitir as partidas. Neste domingo, o destaque será o confronto entre Sacramento Kings e Orlando Magic, a partir das 19h. Os dois times lutam por uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste.

Band exibe o confronto entre Sacramento Kings e Orlando Magic

LUGAR INCOMUM

Na segunda-feira (3) estreia, no canal Multshow, às 18h, temporada inédita do programa "Lugar Incomum", apresentado por Didi Wagner. Desta vez, ela desembarca no Chile, onde explora os extremos da natureza, participa de esportes radicais, saboreia a rica gastronomia e conhece a herança indígena.

Didi Wagner comanda o programa, que desta vez vai percorrer as paisagens do Chile

QUE HISTÓRIA É ESSA, PORCHAT?

Fábio Porchat está de volta ao GNT com episódios inéditos da segunda temporada de "Que História É Essa, Porchat?". Em razão do contexto atual, a atração ganha nova dinâmica: um cenário com projeções que reúne, de forma virtual, convidados e plateia para ouvir e compartilhar boas histórias. Com estreia marcada para terça-feira (4), a atração vai ao ar às 22h30.