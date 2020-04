O humor em tempos de coronavírus se adequou à realidade da maioria dos brasileiros: também está “confinado” em casa, valendo-se principalmente das redes sociais e do celular para continuar entretendo o seu público. Lives e produções feitas apenas com um aparelho de telefone, sem direção de arte ou câmeras, se transformaram em rotina para os humoristas.

“Está sendo desafiador, em razão de nós mesmos nos gravarmos, não ter diretor presente, corrigindo e olhando fora da cena. Mas ao mesmo tempo tem sido gostoso”, assinala Leandro Hassum, um dos participantes do “Vai Passar!”, do canal Multishow, que estreou no sábado passado e está sendo divulgado como “o primeiro programa totalmente caseiro produzido nos tempos de quarentena”.

Hassum faz um dos moradores de um condomínio, ao lado de Rodrigo Sant’Anna, Patricya Travassos, Lindsay Paulino e Monique Alfradique. Para o comediante, “dá uma certa liberdade” de criação, porém confessa que, por outro lado, há uma dose de insegurança, “mesmo sendo um ator de palco e gostar do improviso e de brincar em cena”.

“Adoro ser dirigido, e ter os caminhos, as ‘rotas’ bem definidas e assim nos encontrarmos na cena. Mas funcionou, gravamos umas duas ou três vezes para poder chegar no tom mais parecido que todo mundo estava trabalhando e ter uma sintonia”, analisa Hassum, que também é a atração de hoje, às 18h30, do “Festival de Humor Multishow”, live que será feita com Cacau Protásio, no instagram do canal.

A ideia do festival é promover, todas as quintas, encontros entre grandes nomes do humor e talentos da casa. “Foi delicioso e uma verdadeira honra, estar do lado da Cacau, atriz e comediante tão talentosa. Falamos por telefone e combinamos de fazer uma live leve e divertida, improvisando as nossas histórias, interagindo e interferindo claro, para dar um colorido nas histórias”.

Rodrigo Sant’Anna tem usado quase todos os cômodos da casa para fazer suas gravações para o “Vai Passar!”. Isso se deve principalmente à personagem que compôs, uma executiva bem-sucedida que não libera os seus funcionários para ficarem de quarentena. “Sempre fiz papéis mais populares e agora busquei outro viés, uma brincadeira com essa pessoa que não se preocupa com o outro. Em nosso ciclo de amizades, conhecemos muitas pessoas que são assim, que querem ser servidas”, descreve.

O fato de estar num condomínio, segundo Sant’Anna, permite que os atores criem um universo particular, de acordo com as peculiaridades de cada um. “É um formato muito distinto, em que se brinca com o múltiplo. Espero que possa seguir após pandemia, a depender da agenda de todos”, afirma.

Ócio criativo fomenta projetos novos na quarentena, diz Antonio Tabet

O Porta dos Fundos, grupo de comediantes que já nasceu no universo digital, com esquetes de humor veiculados num canal do YouTube, intensificou a produção de programas e especiais em tempos de quarentena.

“Aumentamos em 400% nossa audiência online nas redes sociais , que já era muito forte, e as pessoas estão adorando. Tanto que, em alguns quadros, como o ‘Enquadro do Peçanha’, as pessoas até participam em vídeo”, registra Antonio Tabet.

Para ele, que é sócio e ator do Porta dos Fundos, ao lado de Fabio Porchat e Gregorio Duvivier, produzir todo material de casa tem sido um prazer diferente. “Tivemos de nos adaptar a esta nova realidade em tempo recorde”, analisa.

“A diferença é que, agora, em vez de lidar com os imprevistos normais de outros sets, como trânsito ou chuva, eventualmente é um filho correndo ou um bichinho de estimação. Pelo menos são imprevistos fofos”, diverte-se.

Tabet não costumava fazer lives no Instagram, mas garante qeu não houve muito mistério na hora de lidar com as ferramentas. “Não fazia porque não tinha tempo. Estar nas redes sociais bem como estar ao vivo deixou de ser novidade há alguns anos já”, explica, citando os programas ao vivo no YouTube pelo canal MyMews.

Ele também realiza lives com Rafael Portugal, colega de Porta dos Fundos, que “têm sido bem naturais”, que hoje alcançam 100 mil pessoas, que podem ser acompanhadas nos IGs @antoniotabet e @rafaelportugaloficial.

A programação de quarentena, revela, ainda terá muitas novidades. “Nesta quarentena, com ócio criativo em pleno vapor, projeto novo é que não vai faltar. Nem pra gente, nem pro nosso público se distrair em casa. Podem ficar tranquilos”, informa.