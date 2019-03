A Imovision não lançará mais filmes no formato de DVD. A distribuidora já não disponibilizava novos títulos no mercado desde o final de 2018, mas, em entrevista ao Hoje ao Dia, a assessoria confirmou a interrupção.

A explicação da distribuidora, sediada em São Paulo, é de que a operação estava se tornando onerosa por conta da situação do mercado, já que há poucas locadoras em funcionamento no Brasil atualmente.

Em matéria publicada no Hoje em Dia, na segunda-feira (18), donos de locadoras se mostravam preocupados com a falta de novos títulos de distribuidoras como Imovision, considerados como um importante diferencial na concorrência com o streaming e o Video on Demand.

Presente no Brasil há mais de 30 anos, a Imovision é uma das distribuidoras mais antigas dedicadas aos chamados filmes de arte, com um catálogo de mais de 500 produções originárias de países diversos.

Randolpho Paiva, da StarVideo, no bairro Luxemburgo, cogitava a possibilidade de fazer uma parceria com a Imovison para lançamentos exclusivos de filmes recém-exibidos nos cinemas, entre eles o japonês “Assunto de Família”.

A Califórnia, outra distribuidora que costumava lançar filmes de arte, também foi procurada pela reportagem. Há três meses sem apresentar novidades para DVD, ela prefere não bater martelo sobre o futuro do formato.

“A demanda está muito pequena. Assim que tiver algum produto pertinente, e que vale a pena, vamos lançar”, explicou Euzebio Munhoz Jr., diretor da Califórina.

