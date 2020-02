A vida e a trajetória de Gaab vêm passando por várias transformações. E isso, em tom positivo. Se há cerca de quatro anos ele era considerado um jovem com potencial no cenário pop/funk brasileiro e detinha a “missão” de manter vivo o legado musical de sua família, hoje, aos 21, o artista não é apenas o “filho do pagodeiro e produtor Rodriguinho”. É também uma realidade, ratificada por hits como “Só Você Não Vê”, “Vai Passar” e “Cuidado” e reiterada com o mais recente trabalho, o EP “Infinito”.

Lançado no início deste ano e disponibilizado nas plataformas digitais, o novo disco traz cinco músicas que sintetizam todos os elementos presentes em álbuns e singles anteriores e ainda percorrem outros caminhos musicais. Algo que “veio naturalmente e, ao mesmo tempo, foi planejado”, atesta Gaab.

“O processo todo foi demorado. Eu diria que passei muito tempo mexendo e fazendo coisas, músicas que esperei o momento certo para fazer. As canções foram sendo criadas, e quando cheguei a dez, 12 músicas, senti que essas cinco (do EP), embora sejam diferentes, conversavam entre si. Mesmo que as tenha feito separadamente, entendi que se juntariam”, relata o paulista.

A escolha do nome “Infinito” também tem a ver com esse diálogo envolvendo as composições. “Eu apresentaria o disco como uma parte de mim. Entendi que são músicas que ficariam para sempre para nossas vidas, por isso ‘Infinito’”, afirma.

Parcerias

Embora considere as cinco faixas como “uma unidade”, o álbum possui seus destaques, vide a abertura com “Real Pensamento” – cujo clipe conta com a companheira, a modelo e atriz Michelle Alveia, com quem Gaab tem uma filha, Heloísa – e o encerramento “Reggaeton (Devagar Vai)”. Esta última, um ‘presente’ que recebeu na Bahia.

“Fui à casa de um grande amigo meu, o compositor (Filipe) Escandurras. Jantamos, e aí o Escandurras me mostrou umas músicas dele. Dentre elas, tinha essa (“Reggaeton”), que eu gostei muito. Acabei gravando. O grande lance de chamá-la de ‘Reggaeton’ foi para mostrar como seria o reggaeton do jeito brasileiro, como seria esse estilo do Brasil para o mundo”, descreve.

Família

A parceria entre Michelle e Gaab não ficará restrita ao clipe de “Real Pensamento” neste ano. “Ela está agora com uma peça, que estamos produzindo juntos. Fico responsável pela parte musical, e ela, pela peça em si, destinada às crianças. Ela é muito profissional”, destaca Gaab, que, apesar de seguir seu próprio caminho, faz questão de preservar suas raízes e continuar a seguir os conselhos do pai.

“Ele (Rodriguinho) fez toda nossa família entender que música é uma realidade. É difícil as pessoas entenderem que música é algo profissional, mas meu pai me mostrou que é. E sempre ressaltou o quanto temos que lutar para conseguir o que queremos”, comenta.