Com menos de uma hora de venda física na Central dos Eventos do Shopping Cidade, no Centro de Belo Horizonte, os ingressos para a pista comum acabaram e restaram apenas as inteiras para a Pista Premium - com valor de R$ 480 (há opção de parcelamento de 3 vezes). Mas nem o preço mais alto desanimou os fãs, que continuam na fila na manhã desta sexta-feira (22).

A designer Amanda De Nardi, de 30 anos, é um exemplo. Ela já tem ingresso para pista comum, mas quer a pista premium. “Está extremamente caro, mas é o show da minha vida. O único que eu pagaria isso”, contou.

Já no orçamento dos estudantes Brenda Gonçalves, 21, e Vinicius Araújo, 20, não cabem os tickets. No entanto, eles continuam na fila - com esperança. “Nossa expectativa é que, assim como ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro, abram novas datas para BH até chegarmos ao balcão”, afirmou Brenda. “Esse de 480 não dá pra gente comprar”, disse Vinicius.

Brenda e Vinícius não perdem as esperanças de um novo show em Belo Horizonte

