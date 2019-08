Uma ótima notícia para os fãs de rock nesta quarta-feira (14), véspera de feriado: o Mineirão confirmou, nesta manhã, que a banda norte-americana Metallica trará sua nova turnê, "WorldWired Tour", ao estádio no dia 27 de abril de 2020. A venda de ingressos terá início na próxima terça-feira (20).

O esperado show tem abertura confirmada de Greta Van Fleet, banda de hard rock americana formada em 2012, no Michigan.



Antes de BH, Metallica passará por Porto Alegre (RS), no dia 21; Curitiba (PR), no dia 23; e São Paulo capital, no dia 25 de abril.

Vendas

A pré-venda de ingressos ocorrerá nas próximas terça e quarta-feiras (20 e 21) e será exclusiva para clientes do cartão Elo. O processo terá início às 10h, no site Eventim, e às 12h, na bilheteria oficial. Veja os valores dos ingressos abaixo:

Mapa de assentos para o show: clique para ampliar

Em seguida, a venda para o público em geral terá início na quinta-feira (22), às 10h no site Eventim, e às 12h, na bilheteria oficial.

Os ingressos poderão ser parcelados em até 5x nos cartões Elo e em até 3x para demais cartões.