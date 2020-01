O tradicional Concurso de Marchinhas Mestre Jonas teve o prazo de inscrições prorrogado para domingo (2). O objetivo é eleger as melhores marchinhas e a música que o Hit do Carnaval de Belo Horizonte 2020.

Para participar na 9ª edição do concurso, os interessados devem se inscrever por meio do site do evento (clique aqui para acessar) e inserir o link da canção disponibilizada na plataforma Soundcloud, letra cifrada e nome do intérprete.

Na primeira etapa, serão selecionadas 15 marchinhas e cinco músicas com potencial para ser o Hit do Carnaval de BH. A seleção acontece no dia 7 de fevereiro no Mercado Distrital do Cruzeiro, a partir das 20h.

Após essa fase, restarão 10 marchinhas e três potenciais hits para a disputa final marcada para o dia 14 de fevereiro no Baile de Marchinhas Mestre Jonas, também no Distrital, a partir das 20h.

Serão avaliadas originalidade, letra, harmonia e melodia, além de caracterização e performance dos intérpretes no palco no dia da apresentação.

A premiação para as marchinhas vencedoras é de R$ 5 mil para o primeiro lugar; R$ 3 mil para o segundo colocado e R$ 2 mil para o terceiro, além do Troféu Mestre Jonas. Já a categoria “Hit do Carnaval” 2020 terá como prêmio o valor de R$ 5 mil para o vencedor. Além disso, as três melhores fantasias recebem R$ 1.000,00 cada.

A final do concurso acontece no dia 14 de fevereiro, no Distrital, com as apresentações e definição das três melhores marchinhas e do Hit do Carnaval de BH. As músicas vencedoras serão apresentadas pela segunda vez e, em seguida, o público escolherá a ordem de premiação por aclamação. O Hit do Carnaval também será escolhido por aclamação.

*Amanda Souza, sob supervisão de Gledson Leão.