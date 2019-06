O meio-irmão de Elton John, Geoff Dwight, disse em entrevista ao Daily Mail, no último sábado (1º), que o filme Rocketman está distante da realidade e não gostou da forma como o seu pai, Stanley Dwight, é retratado.



Segundo ele, o homem apareceu como uma pessoa fria e pouco carinhosa. "Esse não é o pai que eu me lembro. Ele tinha um grande coração e amou a todos igualmente. Ele tinha muito orgulho de Elton e de tudo que ele conquistou", disse.



Geoff afirma também que Stanley Dwight sempre estimulou os filhos a entrarem no mundo da música. "Papai comprou um piano para Elton e enviou o presente para a casa onde ele vivia com a mãe", recorda.



Em uma das cenas, o músico aparece vasculhando os discos do patriarca para se aproximar dele por meio da música, mas é repreendido por não ter recebido uma autorização prévia para isso.



Apesar de criticar o enredo, Geoff diz que não há mal-estar entre ele e Elton John. "Eu o amo, mas nossos caminhos seguiram em direções diferentes", declarou.



Rocketman chegou aos cinemas em maio deste ano e a trilha sonora do filme já está disponível nas plataformas de streaming.

