Vingadores: Ultimato estreou nesta quinta-feira, 25, mas desde o começo da semana os irmãos Anthony e Joe Russo estão alertando ao público para não dar spoiler sobre o filme. Na segunda-feira, 22, eles usaram uma imagem do Doutor Estranho para aconselhar os seguidores.



"Lembrem-se: Doutor Estranho assistiu a Ultimato 14.000.605 de vezes. E ele não deu spoiler em nenhuma delas. Seja como Doutor Estranho", dizia na imagem compartilhada no perfil dos diretores do filme no Twitter.



Ultimato apresentará a "grande conclusão", segundo o diretor Joe Russo, da história contada ao longo de 22 filmes para cinco vingadores da Marvel: Homem de Ferro, Thor, Viúva Negra, Capitão América e Gavião Arqueiro.



A Marvel tomou medidas extras para manter a trama em segredo durante as filmagens, e muitos dos atores do filme disseram não saber exatamente como a história iria se desenrolar.



O ator Mark Ruffalo, por exemplo, que dá vida ao Hulk, disse que recebeu um roteiro falso. "Eu recebi meu roteiro, mas era fictício. Tinham cenas lá que eu achei que estávamos gravando mas ninguém nunca gravou", revelou Ruffalo em entrevista ao Entertainment Tonight, durante a première do filme em Los Angeles (EUA) na última segunda-feira.